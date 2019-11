Stad Genk beloont shoppers met culinaire specialiteiten Lien Vande Kerkhof

15 november 2019

17u15 0 Genk ‘Shoppen? Doe es Genk!’, dat is de baseline van de nieuwe, langdurige shoppingcampagne, waar stad Genk, Wereldhave Belgium en het centrummanagement samen hun schouders onder zetten om de handel in het Genkse centrum te promoten. De campagne wordt op gepaste wijze gelanceerd op zaterdag 16 november, met een gloednieuw event ‘Proef van Genk’. Shoppers worden die dag na een aankoop beloond met typisch Genkse specialiteiten.

Met deze campagne spelen we enerzijds in op de authentieke shopbeleving in het centrum zelf, maar ook – en vooral – op zelfexpressie van de shoppers”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Want shoppen in Genk, da’s shoppen op maat van échte mensen. Daarom is er ook in deze campagne telkens een stevige knipoog aanwezig.”

Proef van Genk

Om de campagne op gepaste wijze te lanceren, organiseert stad Genk op zaterdagnamiddag 16 november een eerste editie van het event ‘Proef van Genk’. Wie op die dag komt winkelen in de stad, ontvangt per aankoopschijf van 20 euro - op vertoon van zijn of haar kassaticket - een foodbon, die kan ingewisseld worden voor een typisch Genkse culinaire specialiteit. “In totaal zullen er tien foodkraampjes verspreid zijn over het stadscentrum, zowel op de Grote Markt als in de Rootenstraat”, zegt Vandeurzen. “We voorzien maar liefst 8.000 gratis proevertjes voor onze shoppers. We rekenen dan ook op een grote aanwezigheid.”