Stad Genk al op zoek naar kerstbomen Lien Vande Kerkhof

06 september 2019

16u47 0 Genk De zomervakantie is nog maar net voorbij of... stad Genk is al op zoek naar enkele flinke kerstbomen om de eindejaarsperiode in te kleden in het centrum en in de handelswijken.

“We zijn op zoek naar grote sparrenbomen van minstens 12 meter”, zegt schepen van Economie en Toerisme Toon Vandeurzen. “Genkenaren die een puik exemplaar in hun tuin hebben staan en die kwijt willen, kunnen dat melden bij de dienst economie door een mailtje te sturen naar economie@genk.be. Daarna wordt er een lijstje opgesteld met alle meldingen: al die mensen kunnen zich aan een bezoekje verwachten. De dienst economie zal samen met de groendienst op pad gaan om ter plekke vast te stellen welke bomen in aanmerking komen.

Heel karwei

Is begin september niet een beetje vroeg om al om kerstbomenjacht te gaan? “Toch niet”, zegt de jonge schepen. “Het blijkt elk jaar immers een héél karwei. Eerst en vooral is de ‘zoektocht' op zich best tijdrovend. Maar vervolgens moet de boom aan de wortels worden omgezaagd en op een laadbak gehesen worden. De kerstboom in spe vervolgens installeren vergt ook heel wat moeite van de mannen van de groendienst. Eind november zullen de eerste bomen in het straatbeeld verschijnen.”