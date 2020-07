Stad gelast kermissen af Emily Nees

29 juli 2020

13u18 3 Genk Het stadsbestuur heeft de knoop doorgehakt. De 64ste editie van Herenstraat en Zijstraten Kermis gaat niet door. Ook de kermis in Driehoeven wordt gecanceld. “We kunnen geen risico nemen”, klinkt het.

Stad Genk heeft beslist om de kermissen in Herenstraat en Zijstraten, die normaal plaatsvindt van 31 juli tot en met 3 augustus, af te gelasten. Ook die in Driehoeven gaat dit jaar niet door. “Met spijt in het hart en alle geloof in de organisatoren, maar dit zijn te grote evenementen. We mogen dat risico nu niet nemen. Het in ieders belang”, zegt burgemeester Wim Dries. De stad wil met deze verstrengde aanpak een duidelijk signaal geven voor de veiligheid van haar inwoners. Er zal strikt toegezien worden op de naleving ervan.

De Winterkermis in Genk-centrum staat voorlopig wel nog op de planning. Of die daadwerkelijk kan plaatsvinden in november, moet de toekomst uitwijzen.