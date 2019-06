Staatsveiligheid start onderzoek naar vzw achter Genkse islamschool Dirk Selis

24 juni 2019

16u23 0 Genk De Belgische staatsveiligheid is een onderzoek gestart naar de vzw Lectio, de organisatie achter het Genkse Selam College, dat normaal gezien op 2 september opengaat. "Wij willen samenwerken met de Staatsveiligheid in alle transparantie”, zegt voorzitter Çankaya Turgay van Lectio .

“Vandaag (maandag, red.) ontving ik een antwoord van ontslagnemend minister De Crem dat mijn vraag tot een grondigere doorlichting van de organisatie achter het Selam College wordt bijgetreden door de Vlaamse Onderwijsinspectie” zegt Zuhal Demir (N-VA). “Een islamschool in Genk is niet welkom en een ramp voor de integratie. Het is niet omdat er vrijheid van onderwijs is, dat we daarom zomaar alle soorten onderwijs moeten toelaten. Als we de toekomst van onze samenleving ernstig nemen, moeten we alles doen om de opening te voorkomen. Ik zal alvast alle mogelijke middelen gebruiken tegen de erkenning van deze islamschool”, zegt Demir.

Milli Görüs

Het Selam College heeft een erkenningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om op 1 september te starten. Eerder was al bekend dat het voormalige Syntra-gebouw in Genk door de Islamitische Federatie van België (BIF) was gekocht. Dat is de naam waaronder Milli Görüs, een Turkse conservatief- religieuze beweging, in ons land opereert.

Toen al barstte al een zware politieke discussie los over de erkenning van de school. Milli Görüs is omstreden en kwam al in het vizier van de Staatsveiligheid. De inlichtingendiensten omschreven de organisatie als niet-gewelddadig maar wel conservatief. De leden zijn voornamelijk aanhangers van de Turkse president Erdogan. Mogelijk is de erkenningsaanvraag daarom door een andere vzw ingediend. Het gaat om de vzw Lectio, die pas in februari is opgericht en vijf bestuursleden uit Limburg telt.

Geen contact met stad

Burgemeester Wim Dries (CD&V) betreurt het feit dat de stad Genk niet op de hoogte was over de erkenningsaanvraag van de school bij de Vlaamse overheid, noch over de infodagen die de school in mei hield. “Midden februari is er een eerste en enige contact geweest tussen de vzw en het stadsbestuur, waarbij werd afgesproken dat vzw Lectio ons verder op de hoogte zou houden. Dat is niet gebeurd.”

Transparantie

Voorzitter Çankaya Turgay van het Selam College zegt dat hij niets te verbergen heeft: “ Wij hebben ook een mail gestuurd naar de Staatsveiligheid om hen te melden dat wij in alle transparantie met hen willen samenwerken.”