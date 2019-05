Staatsveiligheid onderzoekt organisatie

achter het Selam (islam)college in Genk LXB

23 mei 2019

12u00 0 Genk Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vraagt de staatsveiligheid in ons land dat ze de organisatie achter het Selamcollege in Genk - de eerste islamschool in Vlaanderen - doorlicht. Dat antwoordde ze op een vraag die Vlaamse parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) uit Genk, haar stelde over de aanvraag tot erkenning van de school. Het Selamcollege, dat ondertussen een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, wordt bestuurd door de vzw Lection. De laatste heeft naar verluidt banden met Milli Görus, een veelbesproken Turkse beweging. “Bij onze oosterburen heeft de staatsveiligheid ze als een gevaar voor de democratie bestempeld”, stelt Chris Janssens.

De thuistaal

“Bovendien heeft de vzw folders verspreid waarin staat dat ze de thuistaal promoot. Niet het Nederlands, maar het Turks”, licht Janssens toe. “Een aparte islamschool hoort niet thuis in Genk, en ook nergens in Vlaanderen.” Minister Crevits geeft te kennen dat ze geen voorstander is van een aparte islamschool. “Het is m’n persoonlijke menig maar die speelt niet mee bij de aanvraag voor een erkenning”, reageerde ze.

Onderzoek

“De onderwijsinspectie gaat nu na of de islamschool voldoet aan de 21 erkenningsvoorwaarden. Dat onderzoek moet objectief gebeuren en loopt. Bij het advies dat ze mij gaat uitbrengen wordt ook dat van de staatsveiligheid gevoegd.” De minister onderstreepte dat bij ons vrijheid van onderwijs bestaat. “Dat ontslaat de organisatie achter de school niet dat ze zich moet houden aan de voorwaarden tot erkenning”, aldus Crevits. “Bovendien is het evident dat de basistaal in de school het Nederlands is, en dat de rechten van het kind gerespecteerd moeten worden.” Dat de islamschool de thuistaal promoot, was voor Zuhal Demir (N-VA) reden genoeg om tijdens de gemeenteraad de burgemeester hierover te interpelleren. Al eerder en als eerste had de politica aan de minister gevraagd dat de staatsveiligheid de vzw Lection zou onderzoeken.

Contacten

“In het voorjaar hadden enkele ambtenaren van de stad een eerste contact met de voorzitter van BIF (Belgische Islamitische Federatie, die voor 2,5 miljoen euro het Synbragebouw in Winterslag kocht om de islamschool er in onder te brengen) en een lid van de vzw Lection”, bekende burgemeester Wim Dries. “In hun folder, op facebook en op hun website meldt de vzw dat ze een positieve houding heeft ten opzichte van meertaligheid. Het hoort tot hun pedagogische autonomie. Het is niet duidelijk wat dit concreet inhoudt en wat hun visie is op thuistaal en het al of niet situleren daarvan”, werpt de burgemeester nog op.