SportinGenk biedt opnieuw lessen aan voor diabetespatiënten Emily Nees

17 februari 2020

15u09 0 Genk Ondanks het tekort aan inschrijvingen vorig jaar, biedt SportinGenk opnieuw een lessenreeks aan voor mensen met suikerziekte. “Uit cijfers blijkt dan ook dat steeds meer Genkenaren worden geconfronteerd met de ziekte”, vertelt Vivian Neven van SportinGenk.

SportinGenk en de diabetesvereniging slaan opnieuw de handen in elkaar om personen met suikerziekte in beweging te brengen. Ondanks dat de organisatie de lessenreeks moest afblazen in 2019 wegens een tekort aan deelnemers, is het ook dit jaar weer mogelijk om deel te nemen. “We willen het er toch op wagen”, vertelt Vivian Neven, sportpromotor van SportinGenk.

“De diabetesvereniging heeft als eerste aan de alarmbel getrokken. Uit cijfers blijkt dan ook dat steeds meer Genkenaren worden geconfronteerd met de ziekte, waaronder eveneens 40-plussers of zelfs jonger. Uiteraard bestaat het overgrote deel van de participanten steeds uit mensen die ouder zijn dan 50, maar iedereen is welkom.”

Spuit, sport en stof

Elke les begint en eindigt met een prikje, gegeven door verpleegkundige Fons Kelchtermans. Hij volgt de suikerwaardes van de deelnemers nauw op. Daarna wordt er een uur gesport. “Meestal gaat het om circuittraining, waar mensen hun eigen tempo volgen. Aansluitend is er een uur vol theorie voorzien”, vertelt Neven. De leerstof wordt daarbij gekoppeld aan de praktijk. “Zo komt er onder meer een psychologe langs die de patiënten uitlegt hoe ze het sporten kunnen volhouden op lange termijn.”

De eerste les vindt plaats op dinsdag 10 maart van 9.45 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen al op 18 februari terecht in het SportinGenk Park voor meer informatie. Inschrijven is vanaf dan mogelijk.