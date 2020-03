Sport in Genk brengt zumba en figuurtraining naar je thuis via livestream Emily Nees

26 maart 2020

13u47 0 Genk Fit blijven terwijl je constant in je kot zit, is geen makkelijke klus. Daarom kwam Sabrina Mulas van Sport in Genk met het idee om de lessen zumba en figuurtraining te livestreamen op Facebook. “Zo blijven de mensen toch in beweging, en dat op een veilige manier”, klinkt het.

Sinds kort geeft Sabrina Mulas geen lessen meer aan een fysiek publiek van een 60-tal personen. Door corona zijn namelijk alle sportreeksen geannuleerd. De instructrice van Sport in Genk bleef echter niet bij de pakken zitten en zocht naar een alternatief. “Ik kwam met het idee om zumba en figuurtraining te livestreamen. Op die manier probeer ik mensen in beweging te brengen.”

Nieuwe deelnemers

Waarom dan niet gewoon een video? “Het voordeel aan een livestream is dat links en rechts reacties binnenstromen. Daar kan je dan op inspelen en dat maakt het veel spontaner dan wanneer je een video opneemt.”

De deelnemers zijn dan ook enthousiast over de virtuele reeks. “Ze zijn vooral heel blij dat de lessen niet wegvallen en dat ze die van thuis uit kunnen volgen. Zo blijven ze toch in beweging, en dat om een veilige manier. Ik heb ook een heleboel nieuwe namen zien verschijnen. Enkele trouwe deelnemers spoorden vrienden aan die nu toch tijd hebben om zumba of figuurtraining uit te proberen.”

Wie de trainingen van deze week heeft gemist, kan vanaf maandag participeren. “We gaan sowieso door tot en met 5 april. Indien de activiteiten in het sportcentrum afgelast blijven, doen we gewoon door op Facebook.”