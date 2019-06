Sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak stelt jaarwerkingsverslag voor LXB

18 juni 2019

De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak die actief is in Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal heeft het jaarverslag over de werking van 2018 voorgesteld.

Momenteel heeft Nieuw Dak 3650 sociale woningen in eigen beheer. Ze zijn als volgt verdeeld over de vier gemeenten: 1772 appartementen, 1.314 huizen en 564 duplexen. Nieuw Dak telt 3.260 kandidaat-huurders. De huisvestingsmaatschappij zet sterk in op renovatie van woningen. Zo worden op Ter Heide in As 108 duplexen vernieuwd. Op de wijk Kolderbos in Genk zijn dat 639 flats. Op Termien en in Zwartberg worden respectievelijk 88 en 42 duplexen gerenoveerd. Er wacht Nieuw Dak nog veel werk. In de steigers staan 43 appartementen op de welzijnscampus Portavida in Genk. In Sledderlo worden 28 appartementen en 18 huizen gebouwd. In Zutendaal gaat om 1 huis en 3 appartementen. Goed vier op de tien huurders zijn alleenstaanden. Goed 17 procent bestaat uit eenoudergezinnen en een even groot percentage zijn gezinnen met kinderen.

Nieuw Dak bouwt en verbouwt niet enkel woningen maar betrekt de huurders ook nauw bij de verhuis als hun woning moet gerenoveerd worden. Bovendien tonen huurders hun sociaal engagement in de wijken en buurten waar ze leven en wonen. Zo hebben ze met steun van Nieuw Dak het zwerfvuil in de wijk Kolderbos opgeruimd. In Sledderlo hebben bewoners in samenwerking met twee kunstenaars sculpturen gemaakt.