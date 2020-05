Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier versterkt sociaal woonaanbod: correctie op gemiddelde huurprijs en 45 extra woningen ENL

14 mei 2020

13u01

Bron: Stad Genk 0 Genk De raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het Scharnier keurde onlangs een nieuw groeipad van de organisatie goed. Mede dankzij de verdubbeling van de toelage van de gemeenten Genk, As en Zutendaal kan SVK Het Scharnier de komende jaren 45 extra woningen verhuren.

Om de werking verder te kunnen uitbouwen, vroeg SVK Het Scharnier aan Genk, As en Zutendaal een verhoging van de toelage per inwoner. Het gaat om 1 euro per inwoner in plaats 0,55 euro voor de periode 2020 tot 2025. Het bedrag zal jaarlijks volledig opgevraagd worden. Een eventueel overschot zal dan worden teruggestort.

“De verdubbeling van de toelage werd opgenomen in het Genkse meerjarenbeleidsplan. Ik besef, net als mijn collega’s, dat het SVK een vangnet of tussenoplossing is voor de lange wachttijden voor een sociale woning”, vertelt Alessandro Cucchiara, Genkse schepen voor Wonen. “De verdubbeling van de toelage is dan ook meteen een heel sterk signaal om te werken aan de versterking van sociaal en betaalbaar wonen in onze regio.”

Langdurig sociaal wonen

“Dit hertekende groeipad voorziet 15 reguliere inhuringen van panden, waarbij de toewijzing volgens de wachtlijst gebeurt. De bijkomende 30 inhuringen van huizen zullen worden toegewezen aan een doelgroep die nood heeft aan een stabiel woontraject”, legt Elke Acciani uit, directeur van SVK Het Scharnier.

“Ik denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen. Met de keuze voor huizen willen we langdurig sociaal wonen mogelijk maken. Ook deze toewijzingen gebeuren aan de hand van de wachtlijst waarbij het aanbod wordt geweigerd aan personen die niet voldoen aan de vooropgestelde inkomenscriteria.”

Gezinswoningen

“De middelen die Genk, As en Zutendaal zullen investeren in het SVK gaan vooral naar groepen inwoners die kampen met een erg laag inkomen en op de private huurmarkt een groot deel van dat inkomen aan huur moeten geven”, verduidelijkt Bjorn Ulenaers, schepen van de gemeente As, bevoegd voor Wonen. “Het SVK biedt een aanzienlijke correctie van 30% op de gemiddelde huurprijs. Voor deze doelgroep blijven we jaarlijks 15 woningen bijkomend inhuren op de private woonmarkt.”

Daarnaast neemt de nood aan gezinswoningen toe. “Maar slechts 19% van de woningen van het SKV zijn gezinswoningen”, weet Ann Schrijvers, burgemeester van Zutendaal. “Daarom is er nood aan meer gezinswoningen in de mix van het SVK. In 2019 gebeurden er 71 toewijzingen. De 30 woningen die we extra willen inhuren, zullen dus vooral gezinswoningen zijn. Het is dus goed nieuws voor de gezinnen met kinderen die op de wachtlijst staan.”

Momenteel zijn er 571 kandidaat-huurders, waarvan de helft alleenstaanden. “19% zijn alleenstaanden met één of meerdere kinderen. 21% zijn koppels met 1 of meerdere kinderen. In totaal staan er 580 kinderen op de wachtlijst. Dat betekent dat de huisvesting van deze kandidaat-huurders een sterk instrument is in de strijd tegen kinderarmoede”, stelt Ria Grondelaers, Genkse schepen van Sociaal Welzijn. “De uitbreiding van het groeipad zal dan ook sterk gericht zijn op gezinswoningen, om meer op de behoefte van de huishoudens met kinderen te kunnen inspelen.”

Om meer eigenaars en kandidaat-huurders warm te maken voor het SVK, dringt de raad van bestuur aan op een duidelijke campagne. Hier neemt IGS lokaal woonbeleid GAOZ haar rol op als communicator, facilitator en aanspreekpunt voor zowel huurders als verhuurders. In 2021 verwacht de raad van bestuur van SVK een eerste evaluatie. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd indien nodig.