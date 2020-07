Sneak peek: zo ziet muzikaal terrasconcept Zomerkamp eruit Emily Nees

02 juli 2020

17u16 0 Genk Zomerkamp, een terrasaanbod waar gratis concerten doorgaan, opent vrijdag de deuren. Het vormt een alternatief voor Genkse events, zoals Genk on Stage en Absolutely Free Festival. Wij gingen alvast een kijkje nemen op het terrein.

Op het evenementenplein Cosmogolem aan jeugdhuis Rondpunt 26 waan je je toch een beetje in de festivalsfeer. De hanglampen, tafels en stoelen van hout en het podium doen meteen denken aan het decor van Genk on Stage. Helaas ziet de stad de grote zomerevenementen in het water vallen.

Maar niet getreurd! Zoals eerder aangekondigd sloeg Genk de handen in elkaar met tal van partners. Samen met jeugdhuis PAND, Bruis, Huiskamer, KRT, Twenty Second Vintage, Matinée, Domage, Goeie Jongens, Block Party, Chillambas, BeGenkers, OverKop en Genkse jeugdverenigingen voorziet het lokale bestuur Zomerkamp.

200 zitplaatsen

Het gaat om een vakantieterras met 200 zitplaatsen, waar ook gratis concerten zullen plaatsvinden. Let wel, de plaatsen zijn beperkt. Slechts 200 jongeren per keer krijgen de kans om een exclusief optreden bij te wonen. De line-up bevat onder meer blackwave., Portland en IKRAAAN.

“We bekijken ook nog om een scherm op te hangen aan het water om een soort van buitenbioscoop te creëren”, laat schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V) nog weten. Alles verloopt uiteraard coronaproof.

“Festivalgangers kunnen genieten van concerten met hun bubbel, van 2 tot 10 personen. Drank bestellen kan door een QR-code te scannen. Wanneer de drankjes klaarstaan, worden ze verwittigd. Eén iemand van de groep kan ze dan komen afhalen of we brengen het aan tafel. Betalen gebeurt via Payconiq.” Op het terrein lopen ook enkele stewards rond om een oogje in het zeil te houden en de veiligheid steeds te garanderen.

Voor de jeugd

“Op die manier willen we ervoor zorgen dat jongeren ondanks de regels ongedwongen kunnen genieten van Zomerkamp.” Het is dan ook bedoeld voor jongeren tussen de 16 en de 30 jaar. “We gaan daar op controleren. Maar als er iemand van boven de 30 tot je bubbel behoort, zien we het wel door de vingers”, lacht Vandeurzen.

Het terrasaanbod is open tot en met 30 augustus, telkens van donderdag tot en met zondag. Reserveren doe je via www.zomerkampgenk.be.