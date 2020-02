Sluipweg tussen Genk en Kiewit wordt mogelijk natuur Emily Nees

24 februari 2020

10u34 0 Genk Op 2 maart gaat de grens tussen Genk en Zonhoven dicht. De Kauwbosstraat en een stuk van de Boekrakelaan worden dan afgesloten. Het project moet uitwijzen welke impact de afsluiting heeft op de omliggende straten en of het stuk grond kan worden onthard.

Begin maart wordt de grens tussen Genk en Zonhoven afgesloten. Dat hebben de gemeentes beslist in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij. Vanaf dan is er geen verkeer meer mogelijk in de Kauwbosstraat en een deel van de Boekrakelaan. Het traject, dat in een natuurgebied ligt, blijkt dan ook een sluipweg te zijn.

Het landinrichtingsplan moet op die manier nagaan of de mogelijkheid bestaat om de regio te ontharden. Na een positieve evaluatie maken de wegen plaats voor een natuur om zo de landschapsbeleving en de biodiversiteit te boosten. Uiteraard blijft de fietsverbinding wel behouden.