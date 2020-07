Slimme vuilnisbakken moeten zwerfvuil tegengaan Emily Nees

08 juli 2020

16u19 0 Genk In het centrum van Genk en het Molenvijverpark staan sinds kort extra vuilnisbakken- en containers. Het gaat om slimme toestellen die het afval samenpersen. Ook geeft de geïntegreerde software aan wanneer het tijd is om de vuilnisbak te ledigen. “Zo kunnen we onze ophaalrondes verder optimaliseren”, klinkt het.

“Ondanks dat we minstens zes keer per week ledigen, hebben we gemerkt dat de vuilnisbakken in het Molenvijverpark bij mooi weer snel overvol zitten”, zegt schepen van Openbare Werken Erhan Yilmaz (CD&V). “Daarom hebben we beslist om extra vuilnisbakken te plaatsen, samen met een aantal Solar Street Bins. Dat zijn intelligente containers, die dankzij een ingebouwd perssysteem tot tien maal meer afval kunnen opslaan. Ideaal dus om de piekmomenten op te vangen en de ledigingsfrequentie te verminderen.”

Sensor

De tien vuilbakken zijn telkens uitgerust met een sensor, die de vullingsgraad meet. “Op basis van die gegevens, die we vanop afstand kunnen volgen, voorspellen we wanneer een vuilnisbak vol zal zijn. Zo kunnen we onze ophaalrondes verder optimaliseren.” De gegevens worden ook geregistreerd in Afvalmonitor, het digitale systeem van Limburg.net om openbare vuilnisbakken beter in kaart te brengen en om alle ledigingen, problemen en misbruiken te registreren. “We slaan zo de weg in van digitalisering en automatisering”, besluit Yilmaz.