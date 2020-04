Slecht 15 besmettingen in WZC Toermalien en Mandana: “De bewoners en medewerkers circuleren steeds binnen dezelfde bubbel” Emily Nees

20 april 2020

16u42 2 Genk In Toermalien en Mandana zijn slechts 15 van de ruim 360 bewoners besmet met corona. Dat is een pak minder dan in de meeste rusthuizen. Onderzoekers van de KU Leuven veronderstellen dan ook dat de grootschalige manier van organiseren bij de klassieke woonzorgcentra de verspreiding van het virus in de hand kan werken. Reden: “Iedereen staat er met elkaar in contact.”

Lander Vermeerbergen, postdoctoraal onderzoeker en plaatsvervangend docent aan de KU Leuven, heeft in samenwerking met professor en algemeen directeur van HIVA Geert Van Hootegem onderzoek gedaan naar de organisatie van woonzorgcentra. “Daarbij stonden twee vragen centraal”, legt Van Hootegem uit. “Hoe groot zijn de woon- of leefgroepen? Hoe mono- of multidisciplinair zijn de teams samengesteld die de groepen ondersteunen?”

“We hebben gesprekken gevoerd met de directies, personeelsleden en bewoners. Ook bekeken we de architectuur van het gebouw. Lange gangen vragen bijvoorbeeld om grote bewonersgroepen.” Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een vragenlijst om te polsen naar de tevredenheid van de werknemers. “Een belangrijke factor die we wilden meten, was de herstelbehoefte. Dat is de tijd die je na je werk nodig hebt om weer te kunnen ontspannen.”

Hier is geen sprake van kamerisolatie. Iedereen kan vrij bewegen binnen zijn of haar woongroep. De bewoners hebben veel sociaal contact en kunnen nog steeds deelnemen aan activiteiten. Het alledaagse leven wordt hier eigenlijk grotendeels verdergezet Jos Aben, directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

“In een aantal gevallen hebben we ook nog aan de organisatie zelf gesleuteld om de woongroepen te verkleinen en de organisatie meer multidisciplinair samen te stellen.” Dat was ook zo bij Toermalien en Mandana in Genk. “Zij zijn dan ook pioniers.”

Woongroepen

“Mandana is een nieuw architecturaal concept, waar kleinschaligheid al vanaf het begin centraal staat.” En dat is niet zomaar. “In de oude traditie zijn woonzorgcentra vooral zorgcentra, waar er niet veel aandacht wordt geschonken aan het woonaspect. In heel wat WZC’s wordt bijvoorbeeld iedereen op hetzelfde moment gewekt en zijn er vaste momenten om te eten. Daarnaast leef je thuis ook niet met dertig tot zestig mensen samen.”

“Onze bedoeling was vooral om het gevoel van huiselijkheid te benaderen”, vult Jos Aben aan, directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. “We zijn in 2014 gestart met Mandana en richten ons specifiek op mensen met cognitieve of psychiatrische problemen. In totaal verblijven er 96 mensen, onderverdeeld in verschillende woongroepen van telkens acht personen. Aan elke groep is een team van vaste medewerkers verbonden.”

Bubbel

“We hebben vastgesteld dat de bewoners en het personeel elkaar beter kenden, waardoor er een goede relatie tussen hen is ontstaan en ze zorg krijgen die beter op hen is afgestemd.” Toen Mandana en Toermalien in 2016 fuseerden, sprak het dan ook voor zich dat die laatstgenoemde op de trein zou springen. “In de oude structuur was Toermalien onderverdeeld in grote afdelingen van 60 bewoners. Vanaf 2018 proberen we kernteams te organiseren, 18 om precies te zijn. Net voor de coronacrisis waren we bezig met de finalisering ervan.”

En die organisatie werpt alvast haar vruchten af. “Doordat we werken met woongroepen, circuleren steeds dezelfde mensen in een bepaalde bubbel. Op een bepaald moment zijn er in drie woongroepen besmettingen met corona vastgesteld. Dankzij onze organisatie hebben we snel mensen kunnen testen en een corona-afdeling opgericht. Van de 360 bewoners zijn er een 15-tal besmet. Dat betreuren we ten zeerste, maar we hebben ze goed kunnen opvangen.”

Hypothese

Dat het aantal vrij laag ligt, is volgens Van Hootegem geen toeval. “Onze hypothese luidt als volgt: hoe groter de woongroepen, hoe meer personeelsleden en familieleden zorgen voor contactmomenten. Wij krijgen sterke indicaties van WZC’s dat die grootschalige manier van organiseren de verspreiding van een virus in de hand kan werken, omdat iedereen met elkaar in contact komt. Het is natuurlijk geen vaststaand feit. We hopen dit dan ook na of zelfs tijdens de coronacrisis zo snel mogelijk te onderzoeken.”

Aben is alvast zeer tevreden over hoe Toermalien en Mandana functioneren, ook in tijden van corona. “Hier is geen sprake van kamerisolatie. Iedereen kan vrij bewegen binnen zijn of haar woongroep. De bewoners hebben veel sociaal contact en kunnen nog steeds deelnemen aan activiteiten. Het alledaagse leven wordt hier eigenlijk grotendeels verdergezet.”