Shopping 1 ziet aantal bezoekers weer toenemen Emily Nees

02 oktober 2020

06u00 0 Genk Wereldhave Belgium merkt dat er opnieuw meer bezoekers naar hun shoppingcentra trekken. Ook in Shopping 1 in Genk is dat het geval. Zo zakten er tijdens september evenveel mensen naar het winkelcentrum af als in diezelfde maand vorig jaar.

Wereldhave Belgium, eigenaar en beheerder van verschillende shoppingcentra in ons land, ziet de bezoekersaantallen opnieuw stijgen. “In al onze winkelcentra samen noteerden we de eerste acht maanden van dit jaar slechts zes procent minder bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar”, zegt Ine Beeterens van Wereldhave Belgium. “Dat valt dus al bij al nog mee, al hadden we het graag anders gezien. In augustus is het aantal bezoekers weer met 3 procent toegenomen ten opzichte van juli. En ook in september lijken we voorzichtig stand te houden.”

Ook Shopping 1 komt stilaan weer op gang. “Daar waar de groei van de bezoekersaantallen sinds juni onder het gemiddelde van 8% lag, en we een status quo bereikt leken te hebben, scoorde de maand september wel goed. Zo lagen de bezoekersaantallen gelijk aan diezelfde maand vorig jaar. Het is dus duidelijk dat mensen toch belang blijven hechten aan het fysieke winkelen, iets eten en drinken buitenshuis”, besluit ze.