Shopping 1 creëert gedichtenroute in samenwerking met G.Enck ENL

28 augustus 2020

19u06 0 Genk Vanaf zaterdag pakt Shopping 1 uit met een gedichtenroute. Het gezicht achter het, intussen bekende, Instagramaccount ‘G.Enck’ zorgt voor de nodige poëzie.

Als rasechte Genkie klinkt ‘G.enck’ je vast en zeker bekend in de oren. Het gaat om een anoniem Instagramaccount dat zelfgemaakte gedichten post. De Stad Genk doet dienst als inspiratiebron. “Ik woon, werk en leef in Genk. Daardoor is er een constante stroom aan inspiratie. Een wandeling naar de bakker levert soms al genoeg stof op voor een stuk”, vertelde de persoon die ‘G.Enck’ beheert eerder al aan Het Laatste Nieuws. “Genk is pure poëzie en dat wil ik aantonen.”

Intussen telt het account al meer dan 2.800 volgers, waaronder Shopping 1. Aangezien het shoppingcenter lokale integratie hoog in het vaandel draagt, gaat het een samenwerking aan met ‘G.Enck’. Concreet wordt er een gedichtenroute uitgerold, met poëzie van de anonieme dichter.

Herkenbaar en typerend

“Het Instagram account is een uiterst bijzondere, maar zeer accurate en correcte manier om kennis te maken met Genk. Het beschrijft niet alleen alom bekende taferelen die zich afspelen in de stad, maar ook het taalgebruik - de Genkse citétaal- is erg typerend en herkenbaar”, klinkt het bij Shopping 1. “Er wordt vaak humor verwerkt in de gedichten, maar sommigen bevatten ook een zeker ernst en verwijzen naar de diverse uitdagingen van de stad.”

Met het publiceren van de gedichten van ‘G.Enck’ wil het shoppingcenter enerzijds aantonen hoe zeer het houdt van de identiteit van Genk. Anderzijds hoopt het shoppingcenter die liefde voor Genk te delen met klanten uit het Genkse, maar ook ver daarbuiten.

Liefhebbers kunnen ‘Get inspired by G.Enck’ bezichtigen van 29 augustus tot en met 4 oktober. Meer informatie vind je op de website van Shopping 1.