Shop en eet in je kot: winkelhieren gaat digitaal in Genk Emily Nees

26 maart 2020

09u35 4 Genk Genk tilt ‘winkelhieren’ naar een ander niveau. De stad heeft namelijk een platform gelanceerd dat alle handelszaken met een eigen webshop of bestelmogelijkheid bundelt. Reeds 18 zaken maken het mogelijk om vanuit je kot te shoppen in Genk.

Winkelhieren, het is in deze tijden van corona net iets minder evident dan voorheen. Maar daarom absoluut niet onmogelijk. Na de lancering van ‘Eet in je kot’, dat alle Genkse horecazaken met afhaal- of thuisleveringservice bundelt, komt de stad met ‘Shop in je kot’ op de proppen.

Op de website vind je een overzicht van Genkse handelszaken met een eigen webshop of bestelmogelijkheid via mail, telefoon of sociale media. De bestelde goederen worden dan ook aan huis geleverd. Het initiatief biedt zo een lokaal alternatief aan e-shoppers.

Reeds 18 zaken uit de stad zijn opgenomen in het overzicht. Maar Genk heeft meer handelaars opgeroepen om zich aan te melden. Schepen Toon Vandeurzen hoopt via deze weg niet alleen de consumenten een handig overzicht te bieden, maar ook de Genkse handel en horeca in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken.