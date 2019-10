Seth (10) droomt van breakdancen... op de Olympische Spelen Lien Vande Kerkhof

08 oktober 2019

11u54 8 Genk Van het nieuws dat het Internationaal Olympisch comité breakdance als nieuwe discipline aan het programma van de Spelen in Parijs toevoegde was de 10-jarige Seth Tielemans uit Diepenbeek door het dolle heen. “Het niveau dat ik na slechts één jaar breakdancen haal is veelbelovend. Als ik op dit tempo blijf verder groeien zijn de Spelen geen onrealistisch scenario”, zegt de piepjonge tiener in wiens ogen je alvast een vonk van de Olympische vlam kan opvangen.

Aanvankelijk reageerden de jongens uit zijn klas een tikkeltje verbaasd. Want dansen, dat is toch iets voor meisjes? “Tot ze mij bezig zagen!”, vertelt Seth enthousiast. “Afgelopen zomer volgde ik een danskamp in Genk waar ik mij heel wat stijlen aanmat: van freestyle tot salsa en ja hoor, zelfs een beetje ballet. Klassieke dans beheersen helpt om een goede breakdancer te worden. Mijn leraar Edney, naar wie ik enorm opkijk, volgde maar liefst tien jaar ballet. Bij breakdance komt er naast lenigheid, techniek en ritme tenslotte ook heel wat kracht kijken. Je hebt er een stalen uithoudingsvermogen voor nodig en een flinke portie doorzettingsvermogen. Ik oefen gemiddeld één à drie uur per dag.”

The Bronx

Wie de oorsprong van breakdance wilt achterhalen reist best terug naar ‘the Bronx’ uit de jaren 70, een stadsdeel van New York waar jongeren uit vooral Latijns- en Afro-Amerikaanse families een passie deelden voor hiphopmuziek en breakdance. “Maar ook vandaag de dag heeft breakdance een grote verbindende factor”, weet Seth. “In de breakdancewereld kent iedereen elkaar. Als ik ga oefenen helpen de grote kinderen de kleintjes en andersom. En ook via sociale media moedigen we elkaar aan. Er is niks zo leuk als complimentjes krijgen van jongens of meisjes die al jarenlang bezig zijn. Natuurlijk is er ook sprake van concurrentie, maar er wordt vooral heel veel plezier gemaakt met véél respect voor elkaar.”

Gezonde dosis lef

Omdat er bij breakdance ook heel wat gymnastiek - haast acrobatiek - komt kijken volgt Seth ook tumbling om onder andere flikflaks en salto’s te leren. “Naast het beheersen van voldoende kunstjes is het vooral een kwestie van origineel te zijn in je moves. Ik heb de zolder ingericht tot ‘breakdancekamer’ en probeer daar voortdurend nieuwe dingen uit. Maar het echte toverwoord om een goede breakdancer te worden? Lef! Als er in een cirkel gebattled wordt vlieg ik daar als eerste midden in.”

Vaarwel playstation

Hoewel Seth al als heel kleine jongen overal waar hij kwam zijn beste Michael Jackson-danspasjes demonstreerde lag de keuze om te leren breakdancen niet meteen voor de hand. “Ik heb eerst een tijdje gevoetbald”, zegt de jonge energiebom. “Maar dat was niet helemaal mijn ding. Soms moet je gewoon even zoeken naar iets dat je ligt en waar je je goed bij voelt. Al mijn vriendjes zouden een sport moeten vinden die ze zo graag doen als ik. Wist je trouwens dat ik sinds ik zoveel breakdance nog nauwelijks omkijk naar mijn playstation?”

In september gaf Seth zijn ogen de kost tijdens het wereldkampioenschap Breakdance op de Antwerpse Groenplaats. “Volgend jaar wil ik zelf meedoen”, zegt de geboren entertainer. “In tussentijd hou ik ervan de mensen op straat te entertainen. Eigenlijk is de gang van Shopping 2 in Genk mijn favoriete plek om op te treden. Hoe ik dat doe? Ik zet gewoon een leuk muziekje op en geef een kleine show. Al moet je als straatartiest in de stad Genk eigenlijk over een vergunning beschikken. Gelukkig heeft mijn papa, die als een blok achter mij staat, beloofd dat hij dat voor mij gaat regelen. Ik wil volgende zomer de pannen van het dak dansen en een lach op het gezicht van alle mensen toveren!”