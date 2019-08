Selam College in Genk krijgt deze week inspectie: “Wij zijn er hélemaal klaar voor" Lien Vande Kerkhof

20 augustus 2019

17u31 0 Genk Het Genkse Selam College - de zogenaamde islamschool - in de voormalige gebouwen van Syntra verwacht deze week de inspectiediensten van het departement Onderwijs. “Gezien wij aan alle voorwaarden voldoen die het Ministerie van Onderwijs ons heeft voorgelegd verwachten wij dat de inspectie positief zal zijn. Wij zijn er hélemaal klaar voor”, aldus voorzitter Turgay Cankaya.

In mei liet burgemeester Wim Dries (CD&V) optekenen het feit te betreuren dat de stad Genk niet op de hoogte was gesteld over de verkenningsvraag van de school bij de Vlaamse overheid, noch over de infodagen. “Midden februari is er een eerste en enige contact geweest tussen de vzw, die achter de aanvraag van de school zit, en het stadsbestuur, waarbij werd afgesproken dat vzw Lectio ons verder op de hoogte zou houden. Ik betreur dan ook erg dat wij als stadsbestuur door hen niet geïnformeerd werden. Wij hebben de vzw hiervan op de hoogte gebracht en verwachten een andere houding in de toekomst’, meldde de Genkse burgemeester toen in onze krant.

Opheldering

Intussen zouden de onduidelijkheden volgens voorzitter Turgay Cankaya volledig zijn opgehelderd. “Er was in die periode blijkbaar een communicatiestoornis”, oppert hij. “Maar die ruis kwam weliswaar niet langs onze kant. Intussen hebben we de burgemeester hoe dan ook al verschillende keren gesproken. De miscommunicatie tussen de gemeente en de nieuwe vzw Lectio is opgehelderd.”

Zuhal Demir (N-VA) eiste in mei duidelijkheid over wie dit allemaal financiert. “Wie zit er achter vzw Lectio? Ik heb aan de ministers Pieter De Crem en Koen Geens per brief gevraagd om daar duidelijkheid in te scheppen, maar heb na al die maanden nog geen antwoord ontvangen.” De politica maakte zich ernstige zorgen over de organisatie van de school.

Voorwaarden vervuld

“Het recht om onderwijs in dit land te organiseren is vrij, laten we wel wel wezen. Maar we moeten oppassen dat we geen apartheid in de hand werken. Alle nationaliteiten moeten verenigd worden op de speelplaats en Nederlands moet de voertaal zijn.” De schoolt stelt echter aan alle voorwaarden, zoals het gebruik van Nederlands als onderwijstaal, het naleven van de Grondwet en het respecteren van de gelijkheid van vrouwen en mannen, te voldoen. “Alle voorwaarden zijn vervuld. We hebben genoeg leerlingen om te kunnen starten en we hebben voor alle vakken de nodige leerkrachten gevonden. We hebben genoeg sollicitaties binnengekregen”, zegt voorzitter Turgay Cankaya.

Verder benadrukt hij dat het niet om een islamschool gaat. Alle levensbeschouwelijke vakken worden aangeboden: enerzijds islam, anderzijds eigen cultuur en religie. “Technisch gezien zijn we dus geen islamschool, dus die kritiek klopt niet. Als een ouder zegt dat ze daarvoor kiezen, is dat perfect mogelijk in onze school. We staan open voor iedereen”, stelt Cankaya.