Selam College in beroep tegen niet-erkenning. Een 60-tal leerlingen moet op zoek naar nieuwe school. Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

18u14 0 Genk Een sprankeltje ‘hoop’ voor het 60-tal teleurgestelde leerlingen dat halsoverkop een nieuwe school dient te zoeken na de niet-erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het Selam College in Genk — de middelbare school die zich vooral focust op scholieren van Islamitische afkomst — meldde deze voormiddag op zijn website in beroep te gaan tegen de weigering van de voorlopige erkenning van het college.

‘Speelbal van politiek debat’

Voorzitter van het Selam College Turgay Cankaya wenst enkel nog te communiceren via hun advocaat Stijn Verbist. Die bevestigt in naam Lectio, de vzw achter de school, maar ook namens enkele leerlingen en leerkrachten een procedure tot schorsing van de beslissing van de minister op te starten. “Het betreft in het bijzonder een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid”, aldus Verbist. “Het dossier zal woensdag voor de Raad van State behandeld worden. Het is evenwel niet zeker dat de Raad van State dezelfde dag een uitspraak zal doen, een arrest zal dan een van de dag daarop volgen." Verder stelt de advocaat dat de school in de media verkeerdelijk geframed wordt als fundamentalistische islamschool. “Er ligt geen enkel bewijs, geen enkel document, geen enkel feit voor waaruit zou blijken dat de vzw Lectio de internationaalrechtelijke en grondwettelijke rechten van de mens en van het kind niet zou respecteren. De school herkent zich hoegenaamd niet in deze beeldvorming en vreest de speelbal te zijn geworden van een politiek debat.”

Met de opstart van een procedure tot schorsing ontstaat er dus een dun lichtstraaltje aan het einde van de donkere tunnel voor de ouders van het 60-tal ingeschreven leerlingen van het Selam College. Zij kregen vrijdag een enorme domper te verwerken toen ze op valreep — twee dagen voor het nieuwe schooljaar — te horen kregen dat er aan de school in Winterslag geen erkenning werd toegekend waardoor ze halsoverkop op zoek moesten naar een nieuwe school.

Reorganisatie Atlas College

Dat de knoop door de Minister van Onderwijs pas zo laat wordt doorgehakt valt ook bij de directie van het Genkse Atlas College niet in goede smaak. Patrick Aerden, de directeur van het Junior Atlas College, laat weten de beslissing pas vrijdag om iets na halfdrie te hebben vernomen. “Sindsdien ontvingen we heel wat extra inschrijvingen. Ook vandaag nog: om acht uur ‘s ochtends wachtte hier al een ‘nieuwe’ leerling. Voorlopig gaat het om een twintigtal nieuwe leerlingen, maar we verwachten er nog meer. Qua organisatie was dat late nieuwsbericht voor ons natuurlijk een domper. We waren vrijdag helemaal rond met de organisatie en klassenverdeling: paraat om uit de startblokken te schieten. Met wat goede wil kon er hooguit nog één extra leerling bij. Nu kunnen we niet anders dan hele klassen opsplitsen en een heleboel lessen reorganiseren. Tenminste, voor zover dat haalbaar is. Als ‘ontvangende’ partij zijn ook wij niet gebaat met een dergelijke ‘late’ erkening, we willen élke leerling immers zo goed mogelijk ontvangen.”

Teleurgestelde ouders

De directeur stelt dat ze de ‘teleurgestelde’ leerlingen zo goed mogelijk zullen proberen opvangen. “Maar natuurlijk zijn het vooral ouders die ontgoocheld zijn. Zeker omdat het besluit pas zo laat genomen is. Gelukkig merken we dat een heel aantal ‘nieuwe’ leerlingen al een deel van de andere jongens en meisjes die reeds in onze school waren ingeschreven kent, een enorme hulp om de drempel te verlagen.” Volgens Aerden gaat de ontgoocheling van veel ouders trouwens zeker niet alleen om het feit dat hun kinderen niet naar een zogenaamde ‘Islam-school’ kunnen gaan. “Een aantal van de initieel ingeschreven leerlingen voor het Selam College zal nu immers ook uitwijken naar het Sint-Jozefinstituut Bokrijk. Het Selam College ligt namelijk in Winterslag: ergens tussen het Atlas College en Sint-Jozefinstituut Bokrijk. Er is een nabij gelegen lagere school waar veel van die kinderen voor de zomervakantie al les volgden. Voor de helft van die ouders gaat het evenzeer om het praktische voordeel: als kleine of broer of zus als naar de Sint-Michielschool in Winterslag gaat is het erg gemakkelijk om hun oudere spruit naar een school in de buurt te sturen. Zo kunnen ze tenslotte gewoon naar school gaan in hun eigen wijk.”