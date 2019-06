School in Bokrijk opent nieuwbouw

met moderne en veilige chemielabo’s LXB

27 juni 2019

12u00 0 Genk Het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk, een middelbare school met 880 leerlingen, neemt vier nieuwe chemielabo’s in gebruik. Ze zijn niet in het schoolgebouw ondergebracht. Integendeel, de school heeft hiervoor een volledig en van de school losstaand gebouw rechtgezet. Vooral de twee labo’s die gebruikt worden om studenten in chemie en techniek op te leiden zijn het neusje van de zalm. “Ze zijn even goed uitgerust als de labo’s chemie in hogescholen en universiteiten”, bekent Guy Willems, de directeur van de school. Aan de realisatie van de bouw hangt een prijskaartje van 1,2 miljoen euro vast.

Buiten een kleine subsidie van 90.000 euro werd het gebouw met eigen middelen van de school en financiële ondersteuning van een aantal chemiebedrijven rechtgezet. “Zo zijn twee van de vier labo’s uitgerust met zuurkasten”, aldus Willems. “Studenten kunnen per twee in een glazen kast werken waarin stoffen die vrijkomen bij chemieproefjes automatisch weggezogen worden. De labo’s zijn zo ingericht dat de leerlingen in veilige omstandigheden kunnen werken.” En de school gaat zelfs verder dan verplicht is op vlak van veiligheid. “Zo hebben we in de twee chemielabo’s een douche geïnstalleerd”, vertelt Tim Bongaerts, één van de leraren chemie aan het Sint-Jozefinstituut. “Stel dat een leerling brandwonden oploopt bij een proef kan hij onder de douche gaan staan waar verwarmd water uitkomt. De nieuwe labo’s maken een wereld van verschil in vergelijking met de vroegere labo’s”, besluit de leraar.