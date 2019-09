Schildpaddenplaag in de Molenvijver: “Eerst zijn ze schattig, maar daarna vervuilen ze wel het water” Lien Vande Kerkhof

23 september 2019

18u39 5 Genk Oplettende bezoekers van het Genkse Molenvijverpark merkten hen afgelopen zomer misschien al op: een honderdtal waterschildpadden badend op de oevers. Het lijkt misschien schattig, maar de beestjes kunnen kwalijk zijn voor het ecosysteem. Medewerkers van de Technische Werkplaats maakten een schildpaddenval waarmee ze afgelopen zomer zeven beestjes wisten te vangen. De dieren worden dinsdagvoormiddag naar Brugge vervoerd.

Het vervoeren van exoten kan niet worden uitgevoerd door de stadsdienst omdat het bij wet verboden is. Daarom schakelde de stad de hulp in van een bevoegde vrijwilliger van SOS Reptiel. “Eigenlijk is het schildpaddenprobleem niet nieuw”, zegt schepen van Openbare Werken Eraan Yilmaz. “We waren al langer op zoek naar een oplossing om de schildpadden te vangen en op aangeven van Natuurhulpcentrum Opglabeek bouwden enkele medewerkers van de Technische Werkplaatsen een schildpaddenval. In juni werd de val een eerste keer geplaatst en was het meteen prijs. Opzet is nu regelmatig enkele schildpadden te vangen en hen veilig onder te brengen bij SOS Reptiel in Zuienkerke.”

Meest gedumpte diersoort

Maar hoe komen die schildpadden daar terecht? “Het is niet enkel een Genks probleem, in héél Vlaanderen worden waterschildpadden gedumpt nabij kleine en grote vijvers. Ze behoren tot de meest gedumpte dieren van ons land”, klinkt het bij de medewerkers van de Technische Werkplaats. “In het begin is zo’n beestje schattig. Maar het groeit, eet veel én het vervuilt veel water. Een interessant weetje: de zeven schildpadden die we vingen, behoren tot maar liefst vier verschillende soorten.” Waterschildpadden worden meestal geïmporteerd uit Noord-Amerika en verkocht als babyschildpadjes in dierenspeciaalzaken en tuincentra.

Geen voortplanting

Dat het een groeiend probleem is, valt overigens louter aan de verantwoordelijkheid van de mens toe te schrijven. De dieren kunnen zich hier namelijk niet voortplanten omdat het in ons land niet warm genoeg is. “Maar de waterschildpadden tasten wel ons ecosysteem aan", klinkt het bij de makers van de schildpaddenval. “Er zitten de laatste jaren opvallend minder amfibieën in de Molenvijver. Ze kunnen nauwelijks overleven en worden verjaagd van hun broedplaatsen.”

Schildpadden vangen, lukt trouwens enkel bij goed weer. “We plaatsen de vallen op de oevers, daar staat het water laag en warmt het als dusdanig sneller op. Schildpadden zijn echte zonnekloppers en zoeken zodra het mogelijk is warmere oorden op. Vooral in de maand juni konden we hen vlot vangen. Hoe meer de zomer vorderde, hoe sneller ook de rest van het wateroppervlak steeg in temperatuur, en dan vind je hen werkelijk overal.”

Schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen roept Genkenaren op om hun schildpadden niet langer naar de vijvers te brengen maar wel naar erkende schildpaddenopvangcentra. “In ruil voor een donatie verzorgen zij je schildpad levenslang.” De zeven gevangen schildpadden worden dinsdagochtend in Genk opgehaald door SOS Reptiel. Stad Genk betaalt voor de opvang van de dieren.