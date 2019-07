Schietpartij in Waterschei na ruzie over voertuigverkoop MMM

30 juni 2019

22u36 44 Genk In de Leeuwerikstraat in Genk is deze avond een schietpartij gebeurd. De politie snelde massaal ter plaatse.

De aanleiding zou een uit de hand gelopen ruzie zijn geweest over de verkoop van een voertuig waarbij er schoten in de lucht zouden zijn afgevuurd. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft een stuk van de straat afgesloten zodat het onderzoek degelijk kan worden uitgevoerd. Wie de schoten loste, is niet duidelijk.