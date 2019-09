Schietende trouwgasten worden verhoord, politie maakt pv op MMM

03 september 2019

17u35 0 Genk De trouwstoet in de Sleedoornstraat in Houthalen-Helchteren waarbij drie jongeren met een alarmpistool vuurden, krijgt nog een staartje.

De politie verklaarde zonet dat er huiszoekingen werden uitgevoerd in Genk en dat er patronen voor een alarmpistool werden aangetroffen.

“Aan de hand van videobeelden hebben we de betrokken personen kunnen identificeren”, klinkt het. “De betrokkenen zelf en de pistolen waren niet aanwezig op de bezochte adressen. De personen worden nu uitgenodigd voor verhoor en zullen de bewuste wapens moeten inleveren bij de politie. Er werd een pv opgesteld voor het illegaal dragen van een vuurwapen.”

Op het filmpje was eerder te zien hoe familie en kennissen van de bruidegom de alarmpistolen vakkundig achter in hun broek steken, zoals dat in de cowboyfilms gebeurt. Ondanks eerdere communicatie, opende de politie nu dus wél een onderzoek.