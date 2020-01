Schansdijkstraat tijdelijk afgesloten door werken LVKG

12 januari 2020

19u16 0

Vanaf maandag 13 januari 2020 zal aannemer APK in opdracht van de gemeente As een deel van het fietspad in de Schansdijkstraat (tussen de vroegere wasserij Sneeuwwitje en de Steenweg) uitbreken en vervangen door een betonnen fietspad, dat om de veiligheid en het rijcomfort van de fietsers te verbeteren. Om die werken uit te voeren, wordt de Schansdijkstraat over dat traject tijdelijk afgesloten. De periode waar dat stukje Schansdijkstraat afgesloten wordt voor verkeer van en naar de Steenweg wordt geschat op drie weken. De woningen zullen bereikbaar zijn en de hinder wordt tot een minumum beperkt.