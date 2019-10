Scenograaf Katrien Geebelen stampt voor de zesde keer bloedstollende C-mine-expeditie uit de (Wonder)grond Lien Vande Kerkhof

26 oktober 2019

12u41 0 Genk Al voor het zesde jaar op rij stamt scenografe Katrien Geebelen een bloedstollend expeditie in de gangen van C-mine uit de (Wonder)grond. De bezieler van het eigenzinnige hoofdpersonage Fregje neemt jonge bezoekers tijdens de herfstvakantie mee in haar magische wereld met kleurrijke decors, licht- en video-installaties, acteurs en dansers. “Een verhaal vertellen aan de hand van visuele triggers is het liefste wat ik doe”, verklapt jonge artiest. “In Wondergrond visualiseer ik een gevoel dat met je meewandelt.”

“In januari begin ik vaak al met mijmeren over de insteek van een nieuwe verhaal’, vertelt Katrien. “Dit jaar is het concept van Wondergrond ‘De Dromenvanger’. De inwoners van Wondergrond kunnen niet meer dromen en hebben de hulp nodig van kinderen uit Genk en omstreken. Samen met een begeleider ze af naar de wereld van de Wondergronders. Onderweg krijgen ze opdrachten en tips om de dromen van Fregje en haar vrienden te verzamelen. Acteurs en dansers o.l.v. Balletschool Véronique Lenaers maken het verhaal tot een levensecht sprookjesachtig avontuur. De kinderen lopen dit jaar ook een bariton tegen het lijf die een mini-opera zal opvoeren en zelfs een illusionist.”

Een leeftijdscategorie op het avontuurlijk plakken is zinloos. “Jonge kinderen zullen vooral visueel geprikkeld worden en de oudsten zullen opgaan in het meeslepende verhaal. En zelfs voor volwassenen is het een zinnenprikkelende tocht,” vertelt de jonge scenograaf.

Kleurrijke decors

De uitvoering van de kleurrijke decors gebeurde in de ateliers van Deusjevoo op C-mine. “De samenwerking met Deusjevoo versterkt het project. Het is een voorbeeld van een interessante C-mine cross-over tussen ontwerper en maker,” concludeert schepen van Cultuur Anniek Nagels.

Wondergrond: van zaterdag 26 oktober 2019 t.e.m. zondag 3 november 2019

www.wondergrond.be

€ 9 p.p.