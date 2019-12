Samenwerking ZOL, BHIC en stad Genk voor minstens drie jaar verlengd Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

17u16 0 Genk De samenwerking tussen het BHIC (Blue Health Innovation Center) en het stadsbestuur zal de komende jaren worden verdergezet. Samen met het ZOL wordt er volop gegaan voor technologische innovatie in de zorg en jobcreatie in de zorgeconomie.

Meer dan 150 Vlaamse start-ups, zoals Fibricheck , zagen het levenslicht dankzij de steun van BIC. Het bedrijf focust prioritair op innovaties ondernemerschap in de gezondheidszorg. Na een succesvolle Genkse start in 2012 werd de werking van het BHIC uitgebreid naar Antwerpen in 2018 en Gent in 2019. Het BHIC is vandaag verankerd in Genk op C-min Crib en zal binnen enkele jaren naar het Synaps Park verhuizen.

Toonaangevend in Vlaanderen

Tom Braekeleirs, directeur van het BHIC stelt dat de ontwikkeling van het Synaps Park in Vlaanderen als toonaangevend wordt beschouwd. “Zo zijn de keuze voor een zorgboulevard en de connectie tussen bedrijvigheid op de site en het ziekenhuis uniek, met de verpleegkundigen op dezelfde plaats”, zegt Braekeleirs. “Ook de wijze waarop het ZOL via hun valorisatiemanager de knowhow van de eigen arts en medewerkers vertalen naar nieuwe zorginnovaties is zeer sterk. Dat is de grootste troef die de stad in handen heeft. Het hele campus-denken wordt vanuit de hele sector bekeken als een toekomstgerichte aanpak.3

Burgemeester Wim Dries kijkt uit naar een verlengde samenwerking. “We sluiten een nieuwe overeenkomst af voor drie jaar. Daarna zullen we bij gunstige evaluatie een zelfde verlenging verwezenlijken. De afgelopen 3 jaar deelde herstadsbestuur ook de kosten van de valorisatiemanager van het ZOL om zo de economische ontwikkeling binnen het ziekenhuis en de site te stimuleren.”