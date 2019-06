Ruim 50 jaar autowijding

op de wijk Hoevenzavel LXB

26 juni 2019

12u00 0

Het kerkbestuur van Sint- Jozef Werkman, de parochiekerk op Hoevenzavel in Waterschei, organiseerde een autowijding. Ruim 50 jaar wordt deze aloude traditie er in ere gehouden. Welgeteld 60 auto’s werden door de pastoor besprenkeld met gewijd water. Het aantal dat zich aanbiedt voor de autowijding zit de laatste jaren in de lift. De wijding gebeurt ter ere van de heilige Kristoffel, de patroon van alle weggebruikers en mensen die op reis gaan.