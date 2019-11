Rotonde C-mine tijdelijk afgesloten Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

09u14 0 Genk De rotonde aan de Wilde Kastanjelaan ter hoogte van parking C-mine wordt van 12 november tot 22 afgesloten voor herstellingswerken. Het verkeer zal worden omgeleid.

De parking C-mine blijft bereikbaar vanuit de richting Evence Coppéelaan, en dit via de weg over de parking. Voor de zaterdagmarkt in de Vennestraat maakt de aannemer een kwart van de rotonde open zodat de bestuurders komende van Boxberheide/Noordlaan dit stukje rotonde kunnen gebruiken om zo de parking van de Aldi te bereiken.