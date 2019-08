Rookontwikkeling in bedrijfshal RTZ

25 augustus 2019

20u08 0

Getuigen hebben vrijdagavond omstreeks middernacht een hevige rookontwikkeling opgemerkt rond een bedrijfshal aan de Mieënbroekstraat in Genk. In het bedrijf had een houten pallet met kartonnen dozen vuur gevat. Brandweerpost Genk kreeg de vlammen snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.