Roemeense bende betrapt met 10 flessen gestolen sterke drank: 30 maanden celstraf VCT

04 maart 2020

17u06 0 Genk Drie Roemenen zijn veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden omdat ze in oktober vorig jaar herhaaldelijk diefstallen pleegden in verschillende winkelfilialen. Ze werden op heterdaad betrapt in de Colruyt in Genk met tien flessen sterke drank verstopt onder hun kledij.

Volgens de strafrechter in Tongeren vormden de drie, een koppel en een vriendin, een bende die voor ze toesloegen, afspraken maakten over de uitvoering. Nadat de Roemenen op 25 oktober vorig jaar in de Colruyt in Genk betrapt werden, werden in het voertuig waarmee de drie zich verplaatsten ook nog andere gestolen goederen gevonden. Ze bezochten verschillende supermarkten op een dag om zo hun slag te slaan. De sleutel van de wagen hadden ze achter de autoband van de auto verstopt.

Zonder enige schroom

De drie zakten speciaal naar België af om de diefstallen te plegen. “Zonder enige schroom wordt georganiseerd en veelvuldig gestolen. Uit de uitlezing van hun gsm blijkt bovendien duidelijk dat het koppel er een luxueuze levensstijl op nahoudt, die gelet op het ontbreken van legale inkomsten, enkel kan ‘gevoed’ worden door hun criminele activiteiten”, klonk het op de zitting. Naast de celstraf moeten de drie ook elk een boete van 2.000 euro betalen.