Reizende expo 'Wolven in Limburg' komt naar Genk

05 september 2020

12u35 0 Genk ‘Wolven in Limburg’, een pop-up tentoonstelling die onder meer al te zien was in ‘Wolven in Limburg’, een pop-up tentoonstelling die onder meer al te zien was in Bree en Gruitrode, komt naar Genk. De expositie is vanaf 9 september te zien in Thor Central, een toegangspoort het Nationaal Park Hoge Kempen.

Heb jij altijd al alles willen weten over het reilen en zeilen van Noëlla en co? Dan kan jij heel binnenkort terecht in Thor Central. Daar zal namelijk de expositie ‘Wolven in Limburg’ te zien zijn. Het pop-up concept is een project van het Agentschap voor Natuur en Bos, projectbureaus Bosland en Duinengordel, Grenspark Kempen-Broek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de provincie Limburg, en was al in verschillende Limburgse steden en gemeenten te bezichtigen.

Actueel

De actuele tentoonstelling, die bestaat uit zo’n 12 infopanelen, geeft bezoekers een inkijk in het leven van de wolven. Het beschrijft hun uiterlijke kenmerken, vertelt iets meer over wat ze eten en hoe de wolven vermoedelijk in onze provincie terecht zijn gekomen.

Geïnteresseerden kunnen gratis terecht in Thor Central van 9 september tot en met 1 november. De expo is telkens te bezichtigen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Meer informatie vind je op de website van Visit Genk.