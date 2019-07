Reis door tijd en klimaat op

stenenpad in Kattevennen LXB

14 juli 2019

12u00 0 Genk Op het recreatiedomein Kattevennen in Genk, één van de zes toegangspoorten tot het nationaal park Hoge Kempen, kan je een héél bijzonder pad gaan verkennen: het stenenpad! Dat laatste mag je letterlijk nemen. Aan weerskanten van het kronkelend pad dat de oer-Maas illustreert, liggen 32 verschillende soorten gesteenten. Het zijn kleurrijke mastodonten die grillig van vorm zijn en meerdere tonnen wegen. “Het zijn geen stenen zoals dertien in een dozijn”, zegt Roland Dreesen, professor in de geologie. “Achter elke steen zit een verhaal dat ons veel informatie geeft over het ontstaan en de evolutie van de aarde.”

Aardgeschiedenis

De werkgroep geologie van Likona of Limburgse Koepel voor Natuur hebben 20 van de 32 kolossale stenen tot in kleinste details bestudeerd. Het resultaat van hun bevindingen schreven ze neer in het boek “Stenen vertellen, een reis door tijd en klimaat” dat zaterdag werd voorgesteld in de Cosmodrome, het vroegere europlanetarium op Kattevennen. Hetgeen uitgerekend gebeurde op de International Rock Day of Internationale Dag van de Stenen. “Alle stenen op het pad vertellen het verhaal van 500 miljoen jaar geschiedenis van onze aarde”, legt professor Dreesen uit.

Getuigen

Het boek is voor leken die geen of weinig notie hebben van stenen - de meesten zeggen dat het maar stenen zijn - bevattelijk en laagdrempelig geschreven. Van 20 stenen langs het wandelpad wordt het ontstaan, de herkomst en het dagelijks gebruik weergegeven. “De stenen zijn materiële getuigen van de verandering van het klimaat, toch een actueel thema”, aldus nog Roland Dreesen. Bij de 20 in het boek beschreven stenen zitten pareltjes. De Maastrichtersteen is er één van. In de volksmond is die beter bekend als mergelsteen, 70 miljoen jaar oud. De mergelgemeente bij uitstek is Riemst met z’n tientallen kleine en grote ondergrondse groeven. En bovengronds getuigen menig huis en hoeve van het mergelverleden. Ze maken deel uit van waardevol erfgoed van Riemst. Meer ino over het boek op www.lokona.be.