Regio Racing Genk Redactie

18 september 2020

16u10 0

Domenico Olivieri (52) staat als T1 ad-interim voor een belangrijke taak. Hij moet een twijfelende groep opnieuw zelfvertrouwen geven. Of dat zal volstaan tegen KV Mechelen weten we zondag. “Lef, durf en bevrijd spelen. Dat wil ik zien.”

Hij zat op een plek waar hij niet graag zit, in de spotlights. Domenico Olivieri is een clubman in hart en nieren, maar hij voelt zich op zijn best met een rol in de schaduw. Door het ontslag van trainer Hannes Wolf dinsdag wordt Olivieri tegen KV Mechelen T1 ad-interim. “Het is niet van harte dat ik hier zit, maar als je assistent bent dan weet je dat dit moment kan komen”, zei hij tijdens de persconferentie. “De chemie tussen de vorige trainer en de groep was geen honderd procent meer, maar meer wil ik daar eigenlijk ook niet over kwijt. Ik hoop wel dat jullie hier ergens volgende week allemaal opnieuw zitten voor de voorstelling van de nieuwe trainer.” Racing Genk miste zijn start met vijf op vijftien en staat op een 14de plaats. “De kwaliteiten en het potentieel in deze groep is heel hoog”, zei Olivieri. “Ze zijn op dit moment hun zelfvertrouwen een beetje kwijt. Maar ik wil dat ze geloven in hun eigen kunnen en dat ze vrij gaan voetballen, daar wil ik hen bij helpen. Elk trainersontslag heeft een impact op de groep, maar ik heb het gevoel dat we wel snel weer de draad hebben opgepakt.” Hij is in elk geval niet van plan om heel te veranderen. “Dat is op dit moment echt geen goed idee, denk ik. De opdrachten moeten duidelijk zijn, maar ik wil de kopjes ook niet overvol steken. Ik wil lef en durf zien, dat is heel belangrijk voor ons.”

Wie er zondag zeker niet bij is, is Sébastien Dewaest. De voormalige Genkse kapitein die vorige week na een incident op training door Hannes Wolf naar de B-kern werd verbannen, weigert terug te keren bij de A-kern. “Ik heb een poging gedaan om hem op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. Dewaest is een speler met het DNA van Genk, een kampioenenmaker ook. Maar ik moet mij focussen op de jongens die wél met het hoofd bij onze mooie club zitten.” Olivieri hoopt dat de (beperkte) terugkeer van de fans een boost kan zijn voor de spelers. “Zij snakken even hard als wij naar wedstrijd met publiek. Ik hoop dat zij ons vooruit kunnen stuwen.