Recyclagepark Bosdel krijgt half miljoen euro subsidie van minister Demir Lien Vande Kerkhof

19 december 2019

10u30 0 Genk Het containerpark Bosdel in Genk krijgt een subsidie van 509.960 euro. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kent een budget toe voor de infrastructuurwerken en de bouw van een nieuw recyclagepark met opslagplaats. Het park zal gebouwd en uitgebaat worden door de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net.

De subsidies kaderen in het subsidiebesluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor investeringen in het lokale afval- en materialenbeleid. “Met de bouw van recyclageparken zoals dat in Bosdel, garandeert Vlaanderen dat meer dan 90% van de Vlamingen toegang heeft tot een recyclagepark met selectieve inzameling binnen een straal van 5 kilometer van hun woonst”, zegt Demir.

1 hectare groot

“Afvalintercommunale Limburg.net start weldra met de bouw van het nagelnieuwe recyclagepark”, vervolgt de minister uit Genk. “Het recyclagepark zal 1 hectare groot worden en ook beschikken over een regionale opslagplaats voor het klein gevaarlijk afval. De totale investeringskost bedraagt 1,5 miljoen euro.” Naast de subsidie van 502.960 euro zit er ook nog een subsidiedossier voor de diftarisatie van het park in de pijplijn. Dat dossier zal in 2020 behandeld worden.

Maximaal 5 km

Vlaanderen staat aan de top betreffende haar recyclagebeleid: 69% van het Vlaamse huishoudelijke afval wordt selectief ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of compostering. 65% van het afval krijgt uiteindelijk ook effectief een tweede leven. Een belangrijke schakel in dit succesverhaal zijn de recyclageparken. In Vlaanderen hebben we 1 recyclagepark per 18.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is dat slechts 1 park per 43.800 inwoners.

Via die parken kan de Vlaming, in aanvulling op de afvalstoffen die huis-aan-huis ingezameld worden, zijn afval gesorteerd aanbieden volgens het ‘vervuiler betaalt’-principe. Het huidige Vlaamse afvalplan legt daarom vast dat 90% van de Vlamingen op minder dan 5 kilometer in vogelvlucht van een voor hem of haar toegankelijk recyclagepark moet wonen.