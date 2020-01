Recensie: La Peña in Genk *** Redactie

21 januari 2020

17u24 0 Genk Droom je van het zuiden van Europa en ben je verzot op de zuiderse keuken, maar lukt het je even niet om er naar toe te reizen? Dan biedt de tuinwijk van Winterslag je het perfecte alternatief.

Wij kozen voor het Spaanse restaurant La Peña van Marco Schmitz en zijn partner Pricilia Gonzalez. In de keuken staan de vader van Marco en de moeder van Pricilia, die allebei al eerder hun strepen in de horeca verdiend hebben. Hun specialiteiten zijn onder meer de paella's en de zarzuela (Spaanse vissoep). Het restaurant is een zaak zonder veel franjes, de witte tegels maken het niet meteen gezellig. Maar geen paniek, we zijn hier voor de paella.

De Paella de la Peña met kip en zeevruchten (foto) is het uithangbord van de zaak, meteen ook onze keuze. Wat weinig mensen weten is dat paella voor de Spanjaarden een typisch lunchgerecht is. Te zwaar voor het avondeten, vinden ze daar. Alleen toeristen bestellen 's avonds paella, maar dat zijn we dan ook. Paella bestaat uit een rijstschotel, met vis, schaaldieren, schelpdieren, groenten en/of kip. Allerlei variaties zijn mogelijk. De basis van dit gerecht is de dikke, plakkerige rijstkorrel uit de rijstvelden rond Valencia. Oorspronkelijk werd de paella gemaakt met kip, konijn en alles dat op het erf kon worden gevonden. Met de tijd breidde het gamma ingrediënten zich uit naar wat de Middelandse Zee had te bieden en verschenen ook zeevruchten in het iconische gerecht. Paella wordt klaargemaakt op een vuur van oranje hout en bevat witte bonen, paprikapoeder en saffraan. Wanneer onze paellapan op tafel komt, worden al onze zintuigen geprikkeld. Maar ik blijf kritisch en daal meteen af naar de bodem van de pan, om vast te stellen dat onze paella de nodige hoeveelheid socarrat heeft: de knapperige stukjes rijst die zijn aangekoekt aan de bodem van de pan. Een teken dat hij correct gemaakt is. Uiteindelijk ga ik overstag en genieten we van deze Spaanse klassieker.

Denk eraan: Spanjaarden maken geen rijst voor twee mensen. Een Spaans gezegde luidt: "Cuantos mas seremos, mas reiremos". Met hoe meer we zijn, hoe meer we zullen lachen! Best zak je dus met je familie of vrienden af naar La Peña om er leuke avond te beleven.

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 6/10

Comfort: 6/10

Locatie en uren

Vennestraat 98, 3600 Genk

www.lapenagenk.com

Maandag tot vrijdag: van 17 tot 23 uur.

Zaterdag: van 9.30 tot 00.00 uur.

Zondag van 12 tot 23 uur.

Dinsdag: gesloten.

Prijzen

Paella de La Pena: €22,50 per persoon