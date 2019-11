Rapper Tiewai brengt album uit op plaat Lien Vande Kerkhof

25 november 2019

12u59 0 Genk Het album ‘Winterslag Miljonair’ van rapper Tiewai is voortaan ook beschikbaar als plaat, in ‘limited edition’ oplage. Vanaf 27 november kunnen fans een exemplaar kopen in platenwinkel George and the Bear in Genk. De artiest zorgt die dag ook voor een passende showcase.

‘Winterslag Miljonair’ kwam digitaal uit op 10 oktober. In 2012 debuteerde Thierry Verjans met ‘Ilawo’ waarmee hij scoorde in binnen- en buitenland. In 2014 volgde zijn EP ‘Tabula Rasa’ waarmee hij op Pukkelpop en Crammerock belandde. Zijn album ‘Winterslag Miljonair' is naar eigen zeggen zijn meest volwassen en toegankelijke album ooit.