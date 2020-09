Ramon Voorn (Termien): “Nog twee weken tijd om de puntjes op de i te zetten” Lucien Claessens

06 september 2020

22u37 0 Genk De oefenwedstrijden van derdenationaler Eendracht Termien verlopen tot hiertoe wisselvallig. Pijnpunt blijft dat men teveel doelpunten al te gemakkelijk weggeeft. In de bekerwedstrijd tegen Jette was het weer hetzelfde liedje. Toch toonde het team weerbaarheid en schoof de club na een succesvolle remonte ongelukkig onderuit in de strafschoppenreeks. “We hebben nog even tijd om alles op orde te krijgen”, zegt kapitein Ramon Voorn, die met zijn team toch bovenin de klassering wil meedraaien.

Met nog twee weken te gaan voor de competitiestart tegen Berlaar-Heikant, wil het bij Termien nog niet echt vlotten. Wat scheelt er, Ramon Voorn?

“We slikken al te gemakkelijk doelpunten”, legt Voorn de vinger op de wonde. “De opbouw verloopt niet precies genoeg. Misschien nemen we iets teveel risico’s bij de passing. Het blijft een feit dat de tegenstander daar zonder pardon van profiteert. Ook voorbije zondag in de bekerwedstrijd liep het meteen fout. Een onnodig weggegeven hoekschop en een strafschop na slecht uitverdedigen, wees ons al te snel op achtervolgen aan. En dan wordt het moeilijk.”

Toch speelden jullie een schitterende tweede helft. Organisatorisch liep het toen beter?

“We speelden toen inderdaad beter en dat gaf vertrouwen. We zetten de tegenstander onder druk en dwongen verschillende kansen af. Toen hadden we het moeten afmaken. In de strafschoppenreeks dat steeds een loterij is, trapte Kroonen naast en trof Degeling de paal. Op de goede prestatie van de tweede helft moeten we verder bouwen.”

Er resten jullie een kleine twee weken voor de competitiestart. Dat komt nog goed?

“Ik denk het wel. Er rest ons nog een korte tijd om de puntjes op de i te zetten. Ook op fysiek vlak moeten we nog sterker worden. De trainer weet waar de pijnpunten liggen en zal daar zeker op hameren en iedereen op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Neen, het kan enkel beter gaan.”

Verleden seizoen vielen jullie als zesde in de klassering net buiten de prijzen. Waar ligt de ambitie dit jaar?

“De volledige top vijf promoveerde. Dit seizoen willen wij vieren. Eenmaal de nieuwelingen ingepast zijn, zie ik ons bovenin meeknokken. Belangrijk is dat we de start niet missen. Na de openingswedstrijd in Berlaar staat er meteen de derby tegen Beringen geprogrammeerd. Daarna reizen we naar Racing Mechelen. Geen gemakkelijk programma. Maar moeilijk gaat ook”, klinkt de Termienkapitein zelfverzekerd.