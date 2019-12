Radio GRK gaat op zoek naar “Genkenaar van het jaar” Lien Vande Kerkhof

27 december 2019

09u14 0 Genk Radiozender GRK gaat voor de tweede keer op zoek naar de Genkenaar van het jaar. Wie wil kan dit weekend nog voorstellen indienen. De lokale radiozender maakt vervolgens een shortlist bekend, waarop iedereen tot 15 januari kan stemmen.

Vorig jaar ging Frans Loos, de drijvende kracht achter Levensloop, met de titel aan de haal. De zoektocht naar een opvolger houdt wel enkele restricties in. Zo mag de Genkenaar van het jaar geen politiek figuur of beroepssporter zijn. “We zoeken iemand uit het ‘brede’ publieksveld die deze prijs verdient”, klinkt het bij de Genkse ether. “We zoeken een man of vrouw die in 2019 op een bijzonder wijze heeft bijgedragen aan het ‘verwarmen’ van de maatschappij en het samenbrengen van mensen gedachten. Bijvoorbeeld iemand die een of ander event georganiseerd heeft ten behoeve van minderbedeelden.”

Voorstellen voor de shortlist kunnen worden ingediend via de Facebookpagian van Radio GRK.