Racing Genk met een gevarieerd

programma op eerste fanweekend LXB

09 juli 2019

12u00 0 Genk Vorige jaren trok Racing Genk maar één dag uit als fandag. Nu staat voor het eerst in het 31- jarig bestaan van KRC een heus fanweekend op het programma, meer bepaald op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli! Vandaag werd de affiche met optredens van bands en artiesten voorgesteld. Zo treden naast de L&M Band ook nog Double D en Joe Hardy op. De supporters en hun families hoeven voor het Fan Festival geen inkom te betalen.

Belevingsrun

Vrijdagavond wordt aan de FRZA fanzone gestart met animatie voor jong en oud én een signeersessie met de hele A-kern. Om 19 uur wordt het het startschot van de eerste FRZA! run gegeven. Een belevingsrun (of wandeling) die je door het stadion leidt, langs de spelerstunnel, door het spelershome en zelfs tot in de kleedkamer! Elke wave lopers wordt begeleid door een gezicht van KRC Genk, en onderweg worden de lopers en wandelaars ondergedompeld in sfeer en animatie. Bij de start krijg je een goodiebag, bij de finish een medaille! Dat allemaal voor een deelnameprijs van maar 5€ (in voorverkoop tot en met 11 juli), die integraal naar de community werking van KRC gaat. Hiervoor inschrijven doe je op krcgenk.be.

De legends game

Net voor de FRZA! run, (18 uur) gaat ‘de lamp aan’ op het podium in de FRZA! Fanzone XXL. Dan start het Fan Festival: Crazy disco show (18- 19 uur); L&M band (19.30-20.30 uur), Double D (20.45 - 21.45 uur),Joe Hardy (22-23 uur) en daarna DJ duo Gebroeders Baeten. Op zaterdag gaat het feest door met fietstochten, de Tony Greco Cup, een legends game met Thomas Buffel (18u45) en natuurlijk de supercup tegen KV Mechelen (20u30). Een ticket voor de Supercup kost €10 (staanplaats: €7,5, -16 jaar: €5) en koop je makkelijk online of in de KRC Genk ticketshop.