PVDA voert Kerstacties voor minimumpensioen Lien Vande Kerkhof

23 december 2019

19u22 0 Genk In Genk, Hasselt en Beringen verzamelden een twintigtal PVDA-leden afgelopen weekend op enkele uren tijd 250 handtekeningen voor de Burgerwet voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto. Ook in de rest van België organiseerde de PVDA kerstacties om zoveel mogelijk officiële kribbels te verzamelen.

“Ook in 2020 zetten wij onze campagne voor het optrekken van het minimumpensioen gewoon door”, vertelt Kim De Witte, volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Twee weken geleden dienden we de allereerste Burgerwet in bij de Kamer. Met de burgerwet willen we het minimumpensioen optrekken tot 1.500 euro netto voor wie 40 jaar heeft bijgedragen. Sinds september verzamelden we al 100.000 handtekeningen. Maar we stoppen niet. We blijven campagne voeren op het terrein en willen 250.000 handtekeningen ophalen. Zo verhogen we de druk op het parlement om een beter minimumpensioen af te dwingen”, aldus De Witte.

Na de jaarwisseling plant de PVDA met de lokale afdelingen in heel de provincie pensioenbrunches en -recepties te organiseren. Van Lanklaar, Sint-Truiden en Leopoldsburg tot Genk en Hasselt.