PVDA start petitie tegen verhoogde afvalfactuur Lien Vande Kerkhof

09 december 2019

06u55 0 Genk De PVDA start een petitie tegen de verhoogde afvalfactuur in Genk. Het stadsbestuur liet in het meerjarenplan namelijk optekenen dat deze stijgt van 35 naar 76 euro. De partij vindt het verhogen van een vlastaks op vuilzakken die iedereen even hard treft onrechtvaardig. “Met deze maatregel gaat het sluikstorten nog verergeren”, aldus kopstuk Gaby Colebunders.

Genk heeft gemiddeld het tweede laagste inkomen van Limburg, 16.414 euro per jaar. “Als we dit vergelijken met Vlaanderen dan heeft de Genkenaar gemiddeld 3.000 euro per jaar minder. In een wijk als Kolderbos moeten de inwoners rond komen met 1.000 euro per maand”, zegt Colebunders. “Toch kiest het stadsbestuur ervoor om de afvaltaks te verhogen en de personenbelasting te verhogen. Samen zal dat de Genkenaar meer dan 80euro extra kosten. Bovendien treft het verhogen van de vlaktaks op vuilzakken iedereen even hard. Of er nu kaviaarresten in je vuilniszak zitten of lege flessen River cola maakt het stadsbestuur niets uit.” De partij startte vrijdag een petitie om de verhoogde afvalinning te bestrijden. Volgende week dinsdag 17 en woensdag 18 december vinden er opnieuw gemeenteraden plaats.