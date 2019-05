Pvda legt 500 schoenen aan sociaal huis uit

protest tegen lange wachtlijsten voor andersvaliden LXB

22 mei 2019

17u37 0

Wie vandaag naar het sociaal huis op Portavida of de welzijnscampus van de stad Genk moest, diende over een hoop schoenen te stappen. Exact 500 schoenen in alle maten en kleruen lagen verspreid aan de toegang tot het gebouw. Ze werden daar door militanten van de Pvda neergelegd. “We voeren actie voor méér geld voor de gehandicaptenzorg”, lichtte Kim de Witte, die bij de Pvda de lijst voor het Vlaamse parlement trekt, ons toe. “We stellen vast dat de wachtlijst voor personen met een beperking in Limburg de afgelopen vijf jaar met één vierde is gestegen.”

Méér geld

Concreet gaat het om 500 andersvaliden die recht hebben op een persoonlijk budget waarmee ze zelf hun zorg kunnen betalen en kunnen kiezen voor hulp thuis, in een dagopvang of in een instelling. Vandaar de 500 schoenen, eentje per wachtende andersvalide, aan het sociaal huis. “En vijf jaar geleden stonden al 2.094 mensen met een beperking op de wachtlijst. Voor héél Vlaanderen gaat het om 15.000 wachtenden”, wierp Kim De Witte op. Volgens de Pvda moeten er méér middelen voor de zorg worden vrijgemaakt. “We willen een afdwingbaar recht op ondersteuning en assistentie, met een financiering die vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en niet vanuit de beschikbare budgetten”, werpt Kim De Witte op.