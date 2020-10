PVDA Genk zet strijd tegen parkeerbeleid verder ENL

12 oktober 2020

09u49 0 Genk PVDA Genk blijft zich verzetten tegen het nieuwe parkeersysteem, dat sinds juli van kracht is. De oppositiepartij is gestart met een affiche- en stickercampagne, en pleit zo voor een eenvoudiger beleid én een terugbetaling van de reeds uitgeschreven retributies.

Twee weken geleden zakten een delegatie van PVDA Genk en enkele sympathisanten af naar de Vennestraat om actie te voeren tegen het Genkse parkeerbeleid, met als ultieme doel een terugbetaling van de retributies en een tijdelijke stopzetting van het beboeten. “Want zolang het systeem niet op punt staat, is het niet rechtvaardig om boetes uit te delen”, klonk het toen.

Eisen zichtbaar maken

Ondanks dat schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) al liet weten dat een terugbetaling er niet inzit, geeft de oppositiepartij zich niet gewonnen. “Om onze eisen zichtbaarder te maken, starten we een affiche- en stickercampagne”, zegt Gaby Colebunders, gemeenteraadslid voor PVDA Genk. “We zullen die uitdelen op de markten, op de drukke straten in Genk, maar ook bij de handelaars en bij de mensen thuis. Nu zijn er mensen die niet meer in de betalende zones willen komen omwille van de boetes. Dat is niet goed voor de handelaars die daar hun winkel hebben. Ook voor hen is het belangrijk dat het systeem goed werkt.”

“Daarom zullen we dit niet loslaten tot er een beter systeem is en de onrechtvaardige boetes terugbetaald zijn. Wij pleiten er ook voor om een eenvoudiger systeem op poten te zetten. Aan de hand van regelmatige controles is het volgens ons perfect mogelijk om zonder registratie te weten wie waar hoe lang geparkeerd staat en wanneer het uur om is”, besluit Coleblunders.