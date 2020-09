PVDA Genk voert vrijdag actie tegen parkeerboetes: “Wij vragen een terugbetaling en stopzetting van retributies tot het systeem op punt staat” Emily Nees

24 september 2020

09u22 0 Genk Het nieuwe parkeerbeleid en de verdriedubbeling van de parkeerboetes tegenover vorig jaar vallen niet in goede aarde bij PVDA Genk. De oppositiepartij zal daarom actie voeren aanstaande vrijdag. “De inwoners van Genk en omstreken betalen de rekening van de slechte communicatie en de fouten in het systeem. Ondertussen verdienen uitbater OPC en de Stad Genk er een hoop geld aan. Dat kan toch niet meer. Wij vragen een terugbetaling en stopzetting van de boetes tot het systeem op punt staat”, zegt Gaby Colebunders, gemeenteraadslid van de PVDA in Genk.

Het nieuwe parkeerbeleid, dat sinds 1 juli van kracht is, botst op veel ongenoegen. De Facebookgroep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk’, die het systeem aanklaagt, heeft ondertussen ook al meer dan 7.000 leden. “Dat is niet vreemd als we zien hoe slecht het systeem werkt”, vindt Colebunders. “Er zijn nog zo veel kapotte parkeermeters, boetes die binnenkomen terwijl mensen wel betaald hebben, mensen die het systeem nog niet kennen en daarom fouten maken…” Gevolg: een retributie van 25 euro. “Als er niet direct betaald wordt, loopt het zelfs na enkele weken op tot 45 euro. Het is absurd dat de stad en de uitbater OPC het geld ondertussen cashen. Bovendien toont de verdriedubbeling van het aantal boetes tegenover vorig jaar dat het systeem gewoon niet werkt.”

Tijdelijke stopzetting

“Wij zijn voor een uitbreiding van het gratis parkeren maar niet voor een heksenjacht waarbij de stad en OPC zoveel mogelijk winst maken. Dat komt de inwoners van Genk en de kleine middenstand zeker niet ten goede. Daarom voeren we vrijdag actie.” Om 10.30 uur zet PVDA Genk zich klaar aan de parkeermeters bij de AFI in de Vennestraat. “Wij vragen dan ook een terugbetaling en stopzetting van de boetes tot het systeem op punt staat. Als het niet gaat om de winst maar om een goed parkeerbeleid, is het niet meer dan rechtvaardig dat ze worden terugbetaald en er voorlopig geen retributies meer worden uitgeschreven”, besluit Colebunders.