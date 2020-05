PVDA Genk uit onvrede over relanceplan: “Stad bekommert zich vooral om grote bedrijven” ENL

08 mei 2020

14u31 0 Genk Oppositiepartij PVDA klaagt aan dat Genk verkeerde prioriteiten stelt in het relanceplan dat donderdag werd bekendgemaakt. “Wij zijn blij dat er een plan is, maar de stad bekommert zich vooral om grotere bedrijven. Zij genieten het meest van de voorgestelde lastenverlagingen in tegenstelling tot de inwoners en kleine zelfstandigen, voor wie deze crisis het zwaarst doorweegt,” hekelt gemeenteraadslid Gaby Colebunders.

Zes van de negen miljoen euro aan lastenverlagingen in het plan gaan naar bedrijven, handel en horeca. Zo valt de oppervlaktebelasting onder meer weg. “Dat was nochtans een belangrijk punt uit het meerjarenplan van de stad en zou 4,3 miljoen euro opbrengen”, klinkt het Coleblunders (PVDA Genk).

“Die grote bedrijven hebben in de afgelopen jaren een reserve opgebouwd. Dat is niet het geval voor veel Genkse gezinnen en ook niet voor de meeste kleine zelfstandigen. Zij voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis dus dubbel zo hard.”

Gezinnen in armoede

“De bezoeken in het kader van ‘iedereen mee’ zijn een goed initiatief van de stad Genk. Maar we vragen ons af wat er concreet is voorzien om de lasten van gezinnen in armoede te laten dalen”, gaat hij verder. “Het enige wat we daarover lezen in het relanceplan is de daling van de afvalfactuur. Wat dat juist inhoudt, is voor ons niet duidelijk.”

“Zal de verhoging van de afvalfactuur die was ingevoerd met het meerjarenplan worden teruggeschroefd? Dat zou goed zijn, maar het blijft onvoldoende om de financiële moeilijkheden waarmee veel mensen geconfronteerd worden op te vangen.”

Zorg

“Tot slot maken we ons ook zorgen over het gebrek aan maatregelen voor de verdere ondersteuning van de zorg in dit plan. Wat zou die 4,3 miljoen euro van de oppervlaktetaks kunnen opleveren als we die investeren in de gezondheidszorg?”

“De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk de gezondheid van de mensen is. Toch zien we hier geen enkel voorstel terugkomen om de preventieve gezondheidszorg te verbeteren. Ook over de woonzorgcentra staat er niets in. Zij hebben nochtans steun nodig,” besluit Colebunders.