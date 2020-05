Pvda brengt kaartjes en lekkernijen naar gehandicaptenzorg Emelie Wojcik

07 mei 2020

14u55 0 Genk De PVDA bracht afgelopen dagen kaartjes en lekkernijen naar een drietal voorzieningen in de gehandicaptenzorg. “We willen hen een hart onder de riem steken omdat de situatie in deze voorzieningen echt niet gemakkelijk is” zegt Gaby Colebunders, gemeenteraadslid van de PVDA in Genk en volksvertegenwoordiger in het federaal parlement.

De leden en sympathisanten van de partij konden 250 kaartjes afleveren in zorgcentrum Ter Heide. Daarnaast zijn er ook kaartjes en chocolade gebracht bij Intesa in Hasselt en wafels bij De Meander in Dilsen-Stokkem. “We zijn blij dat we bewoners en personeel daarmee ons respect kunnen tonen.”

Een aantal weken geleden reageerde Colebunders nog emotioneel op de beslissing om terug bezoek toe te laten in de zorginstellingen. Ondertussen is de regering daarop teruggekomen. Toch wil Colebunders van de gelegenheid gebruikmaken om aandacht te vestigen op de zorginstellingen. “Wij blijven aandringen bij de regering om dringend meer testen en degelijk beschermingsmateriaal te laten produceren. Daarnaast vragen we meer personeel. Dat moet een structurele investering zijn, zowel op dit moment als na deze crisis.”