Pure Air koopt nieuwe productiehal aan Emily Nees

21 april 2020

11u37 0 Genk Pure Air, een bedrijf in Genk dat gespecialiseerd is in het plaatsen en onderhouden van ventilatiesystemen, heeft een nieuwe productiehal aangekocht. De locatie was volgens zaakvoerder Pieter Rober een strategische keuze: “Het nieuwe atelier ligt naast onze kantoren en het magazijn, wat zorgt voor een betere communicatie tussen onze projectleiders en de productie.”

Het bedrijf Pure Air, gespecialiseerd in ventilatie, vond dat het na zeven jaar tijd was voor de volgende stap. De uitbreiding naar een eigen productiehal is volgens zaakvoerder Pieter Rober dan ook een logische volgende zet. “De productie zelf in handen nemen, brengt heel wat voordelen met zich mee.”

“Met onze eigen productiehal hebben we de kans om zeer snel en flexibel in te spelen op de wensen van de klant. Dat werkt kostenbesparend en levert ons een concurrentieel voordeel op.”

Uitbreiding personeel

Ook het personeel zelf wordt uitgebreid. Zo heeft het bedrijf vier extra collega’s aangenomen, die mee hun schouders onder de verdere groei van het bedrijf zetten.

“Tenslotte is het voor onze techniekers, die dagelijks naar het bedrijf komen, veel makkelijker om het nodige materiaal in te laden. Het zorgt niet alleen voor een efficiëntere logistieke flow, maar ook voor een meer tevredenheid bij de werknemers zelf.”, besluit Rober.