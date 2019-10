Provincie Limburg wil aantal schoolverlaters zonder diploma terugdringen Dirk Selis

16 oktober 2019

18u22 0 Genk Het aantal jongeren dat in Limburg de school verlaat zonder diploma is met 11,2% te hoog. Die schoolverlaters zonder diploma pieken vooral in onder meer ex-mijngemeenten Genk (21,2%), Maasmechelen (15%), Beringen (13,2%) en Houthalen (13,1%). “Die percentages zijn onaanvaardbaar en daar wil de provincie Limburg iets aan doen”, klinkt het.

“Maar hoe maak je jongeren wegwijs op een moment dat een keuze maken niet zo evident is”, vraagt gedeputeerde voor Onderwijs Bert Lambrechts (N-VA) zich af. “Iedereen in de omgeving van de jongere kan een rol opnemen in het begeleiden van een jongere naar de juiste keuze. Het belang van een goed werkend lokaal netwerk, waarbij je de jongere doorverwijst en waarbij je een gepaste opvolging kunt geven, is daarbij een absolute noodzaak”

Unieke werkgroep

“We hebben een unieke werkgroep bestaande uit de Provincie Limburg, het CAW/JAC, het IROJ Limburg, Arktos, CLB Limburg, de gemeente Maasmechelen, de stad Hasselt, de welzijnsregio Noord-Limburg, VDAB Limburg en GTB samen kunnen brengen om een eigen actie op te zetten”, zegt initiatiefnemer Koen Albregts van het Overkophuis Limburg. “Deze werkgroep wil het netwerk rond de jongeren samenbrengen en ondersteunen om dit efficiënt te laten functioneren. Jongeren krijgen zo de boodschap dat er mensen zijn die in hen blijven geloven, ook al hebben ze het nu even moeilijk. Op drie plaatsen in Limburg wordt een vorming ingericht voor iedereen die met jongeren aan de slag gaat. We denken dan aan leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, CAW, jeugdwelzijnswerkers, leerkrachten en mensen uit de jeugdhulp. Belangrijk is immers dat het netwerk elkaar en elkaars rol goed kent, zodat er in een motiverend gesprek met een jongere vlot en gepast doorverwezen kan worden.”

Praktisch: de vormingen vinden plaats op 12 november in Hasselt, 19 november in Maasmechelen en 26 november in Pelt. Inschrijven kan via http://onderwijs.limburg.be/.