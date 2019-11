Proeftijd 't Hikske weer verlengd Lien Vande Kerkhof

18 november 2019

20u13 0 Genk De strijd om definitief te mogen open blijven is voor volkscafé ’t Hikske uit Genk nog niet helemaal gestreden. “De proefperiode wordt voor een derde keer verlengd”, zegt vaste stamgast Mauro Fymarola. “Maar de vooruitzichten zien er goed uit. Voorlopig mogen we openblijven tot februari. Tegen dan zal de door de burgemeester opgelegde geluidsmeter definitief geïnstalleerd zijn.”

’t Hikske kwam in juli onder vuur te liggen na een reeks aanhoudende klachten bij de politie over nachtlawaai. Burgemeester Wim Dries legde het café sindsdien enkele voorwaarden op: een sluitingsuur maar ook een geluidsmeter. Bij het vorige evaluatiemoment bleek dat de milieudiensten niet op de hoogte waren over de geïnstalleerde geluidsmeter en kon niet nagetrokken worden of er aan de eisen werd voldaan. “Intussen hebben de eigenaars een speciale geluidsmeter laten installeren waarvan de resultaten nagetrokken kunnen worden”, vertelt Mauro. “Maar het betreft en gehuurd exemplaar. Eens er een definitieve geluidsmeter staat hopen we definitief groen licht te krijgen. We hebben er vertrouwen in.”