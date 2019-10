Proefperiode ‘t Hikske met een maand verlengd Lien Vande Kerkhof

04 oktober 2019

12u47 0 Genk De meer dan 140 affiches met de slogan “’t Hikske moet blijven bestaan”, verspreid over tientallen Genkse horecazaken hebben het Genkse volkscafé nog niet gered. Burgemeester Wim Dries besliste donderdag dat de proefperiode nog met één maand wordt verlengd.

“Dat nieuws stemt ons droevig”, zegt Mauro Fymarola die een heuse campagne opstartte om zijn favoriete kroeg van de ondergang te redden. “We begrijpen de beslissing niet. De eigenaars hebben er alles aan gedaan om aan de door de burgemeester opgelegde maatregelen te voldoen. Bovendien hebben we het nieuws niet eens van Wim Dries zelf vernomen, maar van enkele agenten die er als boodschapper werden op uitgestuurd.”

Geluidsmeter

Volgens de Genkse burgemeester is zijn besluit om de proefperiode te verlengen gebaseerd op het feit dat de eigenaars van 't Hikske nog altijd geen contact hebben gehad met de milieudiensten over de geluidsmeter. “De eigenaars hebben mij laten weten dat er een geluidsmeter is, maar we hebben geen enkel idee of die aan de eisen voldoen. Dat zal deze maand moeten uitgeklaard worden. Als ze dat sneller doen, kan het besluit mogelijk worden opgeheven. Maar als ze niet in orde zijn ben ik genoodzaakt om over te gaan tot sluiting”, aldus Wim Dries.